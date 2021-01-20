Kabil'de araca yerleştirilen bomba patladı: 1 ölü, 3 yaralı
20.01.2021 18:19 | Son Güncelleme: 20.01.2021 18:23
Afganistan'ın başkenti Kabil'de araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Emniyet yetkilileri, Kabil'in Faiz Muhammed Katib bölgesinde sivilleri taşıyan bir araca yerleştirilen bombanın patlatıldığını, saldırıda 1 sivilin yaşamını yitirdiğini, 3 sivilin yaralandığını duyurdu.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat