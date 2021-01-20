Kabil'de araca yerleştirilen bomba patladı: 1 ölü, 3 yaralı
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Kabil'de araca yerleştirilen bomba patladı: 1 ölü, 3 yaralı

20.01.2021 18:19 | Son Güncelleme: 20.01.2021 18:23
Kabil'de araca yerleştirilen bomba patladı: 1 ölü, 3 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Emniyet yetkilileri, Kabil'in Faiz Muhammed Katib bölgesinde sivilleri taşıyan bir araca yerleştirilen bombanın patlatıldığını, saldırıda 1 sivilin yaşamını yitirdiğini, 3 sivilin yaralandığını duyurdu.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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