Kabil'de 5 DEAŞ üyesi öldürüldü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Afganistan Ulusal Güvenlik Başkanlığınca yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin, başkent Kabil'in merkezi ve Şeker Dere ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlediği belirtildi.

Operasyonda, 5 DEAŞ mensubunun öldürüldüğü ifade edilen açıklamada, 8 örgüt üyesinin de sağ yakalandığı kaydedildi.

Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği bilgisi de paylaşıldı.

Kaynak: AA