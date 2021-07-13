Kabil'de 3 güvenlik görevlisi öldürüldü
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Kabil'de 3 güvenlik görevlisi öldürüldü

Kabil'de 3 güvenlik görevlisi öldürüldü
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Afganistan'ın başkenti Kabil'de 3 güvenlik görevlisi, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de 3 güvenlik görevlisi, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, güvenlik görevlilerinin, Bagrami ilçesinin Hüseyin Hil bölgesinde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradığını söyledi.

Saldırı sonucu 3 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Faramarz, saldırganların bölgeden kaçtığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Öte yandan 11 Temmuz'da da Afgan Hava Kuvvetlerinde çalışan bir pilot, Kabil'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Ülkede şiddet olayları sürüyor

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Taliban, haziranın son haftasında başlattığı saldırılarda, Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi.

Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı olan Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda da Gazni vilayetine yoğunlaştı.

Afganistan'da ilerleyişine devam eden Taliban, 8 Temmuz'da ülkenin İran sınırındaki İslam Kale Sınır Kapısı'nı ele geçirdi.

Taliban; Badahşan, Tahar, Gazni, Herat ve Badgis vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

Afganistan İçişleri Bakanlığına göre, son 3 haftada 14 ilçe Taliban'dan geri alınırken; hiçbir ilçe kalıcı şekilde tamamen örgütün kontrolünde bulunmuyor. Taliban ise yüzde 80'in üzerinde alan hakimiyeti kurduğunu iddia ediyor.

AA muhabirinin yerel yetkililerden edindiği bilgiye göre, Taliban, 407 ilçenin 160'tan fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere, ele geçirmiş bulunuyor.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde 3, Tahar vilayetinde 2, Kunduz vilayetinde de 3 ilçeyi kontrol eden hükümet güçleri de Taliban'ın elindeki ilçeleri geri almak için operasyonlarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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