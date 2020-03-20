Kabe ve Mescid-i Nebevi'de cemaatle namaz askıya alındı
Suudi Arabistan'da korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Kabe ve Mescid-i Nebevi'de cemaatle namaz askıya alındı.
20.03.2020 00:10 | Son Güncelleme: 20.03.2020 00:10
Suudi Arabistan'da korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Kabe ve Mescid-i Nebevi'de cemaatle namaz askıya alındı.
Dünya çapında küresel salgına dönüşen korona virüsü nedeni ile Mekke'deki Kabe ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'de cemaatle namaz askıya alındı. Suudi Arabistan makamları daha önce Kabe ve Mescid-i Nebevi dışında ülkedeki camilerde cuma namazı başta olmak üzere cemaatle namaz kılınmasına ara verilmesi yönünde karar almıştı. - RİYAD
Kaynak: İHA