Kabe örtüsünün bakım çalışmaları başladı

Suudi Arabistan İki Kutsal Cami İşleri Genel Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ramazan ayının yaklaşması ile Kabe örtüsünün mevsimlik bakım çalışmalarının başladığı bildirildi.