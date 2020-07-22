Kabe örtüsü yukarı kaldırıldı Hac mevsiminin başlaması ile her yıl olduğu gibi Kabe örtüsü yukarıya kaldırıldı.

Hac mevsiminin başlaması ile her yıl olduğu gibi Kabe örtüsü yukarıya kaldırıldı.

Hac mevsiminin başlaması ile her sene olduğu gibi bu sene de Kabe'nin örtüsü yukarı kaldırıldı. Örtünün kaldırıldığı kısımları beyaz örtü ile kapatıldı. Önceki yıllarda 3 metre yukarı kaldırılan Kabe örtüsünün, bu yıl hac sayısındaki azalma nedeniyle 3 metreden daha az bir seviyeye kaldırıldığı öğrenildi. Öte yandan Suudi Arabistan, Hac sezonu öncesi hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, geçen ay korona virüs salgını nedeniyle bu yıl Hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını, yurt dışından hacı adayı kabul etmeyeceğini duyurmuştu. - MEKKE

Kaynak: İHA