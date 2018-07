- Kabe örtüsü 3 metre yukarı kaldırıldı

Hac mevsimi başladı

RİYAD - Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Haram İşleri Başkanlığı, hac mevsiminin başlaması ile her sene olduğu gibi Kabe örtüsünün 3 metre yukarıya kaldırıldığını açıkladrı.

Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Haram İşleri Başkanlığı, hac mevsiminin başlaması ile her sene olduğu gibi bu sene de Kabe'nin örtüsünü 3 metre yukarı kaldırdı. Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Haram İşleri Başkanlığı, örtünün kaldırıldığı kısımları ise beyaz örtü ile kapattı. Kral Abdülaziz Külliyesi Genel Müdürü Ahmed bin Muhammed Al Mansuri, uzmanlardan ve sanatkarlardan bir ekibin Kabe örtüsünün sağlam ve temiz olması için dikkatli bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

Kabe'nin örtüsü hac mevsiminin resmen başladığını ilan etmek ve hacıların örtüye zarar vermesini engellemek amacı ile her sene 3 metre yukarı kaldırılıyor. Bu yılki hac mevsimi 19 Ağustos'tan 24 Ağustos'a kadar devam edecek.