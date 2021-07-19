Kabe'nin örtüsü "Kisve-i Şerif" Kurban Bayramı arifesinde değiştirildi
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Kabe'nin örtüsü "Kisve-i Şerif" Kurban Bayramı arifesinde değiştirildi

Kabe'nin örtüsü 'Kisve-i Şerif' Kurban Bayramı arifesinde değiştirildi
Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak - Haberler | Güncel

Kutsal topraklardaki hacı adaylarının ibadetlerine başlamasının ardından Kurban Bayramı arifesinde Kabe'nin örtüsü "Kisve-i Şerif" değiştirildi.

Kutsal topraklardaki hacı adaylarının ibadetlerine başlamasının ardından Kurban Bayramı arifesinde Kabe'nin örtüsü "Kisve-i Şerif" değiştirildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansının (SPA) haberine göre, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlığının ekipleri tarafından yeni örtüsü Kabe'ye giydirildi.

Mekke'de 200 işçinin emeğiyle örülen ve saf ipekten yapıldığı belirtilen Kabe örtüsünün, Kral Abdulaziz Kisve-i Şerif Kompleksi'nde üretildiği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak

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