Kutsal topraklarda 2 milyona yakın hacı adayının Arafat'a çıktığı Arefe gününde, Kabe'nin örtüsü değiştirildi.

Mekke'de 160 personel tarafından yıl boyunca titizlikle dokunan ve günler öncesinde Harem-i Şerif yetkililerine teslim edilen örtü, bugün sabah namazının ardından Beytullah'a giydirildi. 14 metre yüksekliğinde ve 45 metre genişliğindeki Kabe'nin örtüsü, toplam 16 parçadan oluşuyor. Kabe örtüsünün yapılması için yaklaşık 670 kilo saf ipek, 120 kilo altın ve 100 kilo gümüş kullanılıyor. Gümüş ve altın kullanılarak hazırlanan Kabe'nin kuşağında Kur'an-ı Kerim'den ayetler yer alıyor.

Öte yandan, Kurban Bayramı öncesi geleneksel olarak her yıl Kabe'nin örtüsü değiştiriliyor. - MEKKE