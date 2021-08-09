Kabe'nin hac sırasında 3 metre yukarıya kaldırılan örtüsü aşağı indirildi

Suudi Arabistan İki Kutsal Cami İşleri Genel Başkanlığı, hac mevsimi hazırlıkları kapsamında 3 metre yukarıya kaldırılan Kabe örtüsünün yeniden aşağı indirildiğini bildirdi.

Suudi Arabistan İki Kutsal Cami İşleri Genel Başkanlığı, hac mevsimi hazırlıkları kapsamında 3 metre yukarıya kaldırılan Kabe örtüsünün yeniden aşağı indirildiğini bildirdi.

Hac mevsimi hazırlıkları kapsamında hac ibadeti sırasında hacı adaylarının Kabe örtüsüne zarar vermemesi ve Kabe'yi daha iyi görmeleri için Kabe örtüsü 3 metre yukarıya kaldırılmıştı. Suudi Arabistan İki Kutsal Cami İşleri Genel Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 3 metre yukarıya kaldırılan Kabe örtüsünün 33 kişilik uzman ekip ile yeniden aşağı indirildiği aktarıldı.

(Muhammed Rabah/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı