Kabe'nin hac sırasında 3 metre yukarıya kaldırılan örtüsü aşağı indirildi
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Kabe'nin hac sırasında 3 metre yukarıya kaldırılan örtüsü aşağı indirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Suudi Arabistan İki Kutsal Cami İşleri Genel Başkanlığı, hac mevsimi hazırlıkları kapsamında 3 metre yukarıya kaldırılan Kabe örtüsünün yeniden aşağı indirildiğini bildirdi.

Suudi Arabistan İki Kutsal Cami İşleri Genel Başkanlığı, hac mevsimi hazırlıkları kapsamında 3 metre yukarıya kaldırılan Kabe örtüsünün yeniden aşağı indirildiğini bildirdi.

Hac mevsimi hazırlıkları kapsamında hac ibadeti sırasında hacı adaylarının Kabe örtüsüne zarar vermemesi ve Kabe'yi daha iyi görmeleri için Kabe örtüsü 3 metre yukarıya kaldırılmıştı. Suudi Arabistan İki Kutsal Cami İşleri Genel Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 3 metre yukarıya kaldırılan Kabe örtüsünün 33 kişilik uzman ekip ile yeniden aşağı indirildiği aktarıldı.

(Muhammed Rabah/İHA)

Kabe'nin hac sırasında 3 metre yukarıya kaldırılan örtüsü aşağı indirildi
Kabe'nin hac sırasında 3 metre yukarıya kaldırılan örtüsü aşağı indirildi
Kabe'nin hac sırasında 3 metre yukarıya kaldırılan örtüsü aşağı indirildi
Kabe'nin hac sırasında 3 metre yukarıya kaldırılan örtüsü aşağı indirildi
Kabe'nin hac sırasında 3 metre yukarıya kaldırılan örtüsü aşağı indirildi
Kabe'nin hac sırasında 3 metre yukarıya kaldırılan örtüsü aşağı indirildi
Kabe'nin hac sırasında 3 metre yukarıya kaldırılan örtüsü aşağı indirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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