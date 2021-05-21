Kabe imamına bıçaklı saldırı girişimi
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Kabe imamına bıçaklı saldırı girişimi

Kabe imamına bıçaklı saldırı girişimi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Suudi Arabistan'da Kabe İmamlarından Şeyh Bandar Balila'ya cuma hutbesini okuduğu sırada bıçaklı saldırgan tarafından saldırı girişiminde bulunuldu.

Suudi Arabistan'da Kabe İmamlarından Şeyh Bandar Balila'ya cuma hutbesini okuduğu sırada bıçaklı saldırgan tarafından saldırı girişiminde bulunuldu.

Suudi Arabistan'da binlerce Müslüman Mescid-i Haram'da Cuma namazı kıldı. Cuma namazı öncesi bıçaklı bir saldırgan hutbe okuyan Kabe İmamlarından Şeyh Bandar Balila'ya saldırı girişiminde bulundu. Saldırı girişimi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kimliği açıklanmayan saldırganın elinde bıçakla hutbeye girmeye çalıştığı görülüyor. Saldırgan, güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Haremeyn İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bıçaklı bir kişi, Şeyh Bandar Balila'ya  hutbe okuduğu sırada saldırı girişiminde bulundu. Saldırgan kamu güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak, gözaltına almıştır" ifadelerine yer verildi.

Kabe imamına bıçaklı saldırı girişimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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