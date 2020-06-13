Kabe genişletme inşaatında çalışan 65 Türk işçi Suudi Arabistan'da mahsur kaldı KÜTAHYA (İHA) – Kabe genişletme inşaatında çalışmak için Suudi Arabistan'a giden ve aralarında Kütahyalı 2 işçinin de bulunduğu 65 işçi, Türkiye'ye dönebilmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istiyor.

KÜTAHYA (İHA) – Kabe genişletme inşaatında çalışmak için Suudi Arabistan'a giden ve aralarında Kütahyalı 2 işçinin de bulunduğu 65 işçi, Türkiye'ye dönebilmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istiyor.

Kabe genişletme inşaatında çalışmak için Suudi Arabistan'a giden 65 işçi, mahsur kaldıkları ülkeden Türkiye'ye dönebilmek için yetkililerden yardım istiyor. Konuyla ilgili Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde açıklama yapan işçiler, çok mağdur olduklarını ve Türk hükümetinde acil yardım istediklerini belirtti. İşçiler adına konuşan Serdar Şahin, "Biz burada Samsun, Rize, Trabzon, Kütahya gibi illerimizden Kabe'nin genişletilme çalışmaları için çalışmaya gelen işçileriz. 14 aydır hizmet vermekteyiz. Şirket tarafından (Covid-19) virüsü dolayısıyla 23 Mart tarihinden itibaren İskan Binladin kampında yatırılmaktayız. 22 Mayısta Türkiye Cumhuriyeti tarafından Cidde'ye gönderilen tahliye uçağına konsolosluk aracılığı ile başvuru yapmak istedik. Konsolosluk tarafından bizlere şirketten izin belgesi almamız söylendi. Bizde başvuru yapıp belge almak istediğimizde izin belgesine ulaşamadık. Şu anda çalışmış olduğumuz şirket tarafından bizim izin ve evraklarımız tamamlanmıştır. Uçuş seferleri ve özel tahliye seferleri olmadığı için 23 Mart tarihinden bu yana görmüş olduğunuz gibi 65 Türk vatandaşı olarak burada beklemekteyiz. Tüm yetkili mercileri aramamıza rağmen net ve kesin bir sonuç elde edemedik. Şu anda korona virüs Mekke şehrinde hızlı bir şekilde artış göstermektedir. Yetkililerden isteğimiz bizi bir an önce ülkemize götürmeleri ve ailelerimize kavuşturmalarıdır" dedi.

14 aydır evlatlarını ve ailesini göremediğini belirten Kütahyalı işçi İsmail Öztürk, "Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Allah rızası için bizi buradan aldırıp ailelerimize kavuştursun. 65 işçi kardeşim var. Hüzeyin Kuzu ve ben Kütahyalıyız. Bizim ülkemizin güçlü olduğunu biliyoruz. İnşallah sesimizi duyarlar ve bizi 14 aylık esaretten kurtarırlar" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA