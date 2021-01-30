Kabe fotoğrafının yere serilmesi soruşturmasında 4 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Kabe fotoğrafının yere serilmesi soruşturmasında 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

30.01.2021 13:28 | Son Güncelleme: 30.01.2021 13:39

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bir şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakılırken emniyetteki sorgusu tamamlanan 4 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

-İHA-

Kabe fotoğrafının yere serilmesi soruşturmasında 4 şüpheli adliyeye sevk edildi
Kabe fotoğrafının yere serilmesi soruşturmasında 4 şüpheli adliyeye sevk edildi
Kabe fotoğrafının yere serilmesi soruşturmasında 4 şüpheli adliyeye sevk edildi
Kabe fotoğrafının yere serilmesi soruşturmasında 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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