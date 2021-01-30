Kabe fotoğrafının yere serilmesiyle ilgili tutuklanan saygısızların ifadeleri ortaya çıktı: Ne yaptıysam sanat ve sevgi için yaptım
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Kabe fotoğrafının yere serilmesiyle ilgili tutuklanan saygısızların ifadeleri ortaya çıktı: Ne yaptıysam sanat ve sevgi için yaptım

30.01.2021 20:26 | Son Güncelleme: 31.01.2021 00:02

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin başlatılan soruşturmada 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Şahıslardan biri, emniyette verdiği ifadede, "Ne yaptıysam sanat ve sevgi için yaptım" savunmasını yaptı.

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturmada, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama' 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Söz konusu olayla ilgili şahısların emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı.

"NE YAPTIYSAM SANAT VE SEVGİ İÇİN YAPTIM"

Emniyette ifadesi alınan şüphelilerden H.K, "Bahse konu sergi sanat sergisidir. Bu serginin düzenleniş amacı Boğaziçi Üniversitesi'ne yeni atanan rektörü protesto etmek ve protesto eden arkadaşlarımıza destek olmaktır. Soruşturmaya konu resim, üniversitede düzenlenen 300 eserden bir tanesidir. Eseri yapıp, sergiye gönderen sanatçıyı tanımam. Bu sergiyi düzenleyen arkadaşların iletişim mailine gönderilmiş. Göndericinin kim olduğunu bilmiyorum. Eseri asıldığı yerden kaldırılması istendiğini duydum. Bunun üzerine ben de 100 sanatçıdan bir sanatçıyı ayırmamız eşitsizlik ifade edeceği için duruma karşı çıktım. Ne yaptıysam sanat ve sevgi için yaptım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" demişti.

"ÜZERİME ATILI SUÇLAMAYI KABUL ETMİYORUM"

Şüpheli S.N.B. ise ifadesinde, "Boğaziçi Üniversitesi'nin önünde resim sergisi düzenledik. Serginin amacı çeşitli konularda kendini ifade etme şansı dileyen herkesle iletişim kurmak ve onlara bir alan açabilmektir. Bu sergiyi herhangi bir kurum ya da kuruluşa bağlı olmadan düzenlendi. Soruşturmaya konu olan resim üniversitede düzenlenen yer alan 300 resimden sadece biri. Eseri yapıp sergiye gönderen sanatçıyı da tanımam. Tamamen anonimdir. Yerde olma sebebi de, sergiye gelen eser sayısının fazla olmasından ve yeterli asılacak yer bulunmamasından dolayı, vinil baskı olduğu için de yerde olmasından zarar göremeyeceği için içeriğine bakılmadan yerde sergilenmiştir. Eserler sergi üyeleri tarafından hiçbir ayrım ve yorum katılmaksızın sergilenmiştir. Bu sebeple eserin ifade etmiş olduğu düşünce bu üyelerden bağımsızdır. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" diye belirtmişti.

PKK TERÖR ÖRGÜTÜNE AİT DOKÜMANLARA DA SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasında, ayrıca "LGBTİ+" isimli çalışma kulübünün odasında arama kararına istinaden yapılan aramada PKK terör örgütüne ait örgütsel doküman ele geçirilmesi üzerine resen bir soruşturma daha başlatıldığı belirtildi.

Kabe fotoğrafının yere serilmesiyle ilgili tutuklanan saygısızların ifadeleri ortaya çıktı: Ne yaptıysam sanat ve sevgi için yaptım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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