KABE FOTOĞRAFININ YERE SERİLMESİ: 2 KİŞİ TUTUKLANDI(2)

Ali TİNBEK / İstanbul DHABoğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama suçundan tutuklandı.

Ali TİNBEK/ İstanbul DHA

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama suçundan tutuklandı. 2 kişi ise "Konutu terk etmeme" adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak" gerekçesiyle başlatılan soruşturmada D.D., S.N.B., H.K., R.Ö. ve S.C.U. gözaltına alındı. Savcılık talimatıyla R.Ö. serbest bırakıldı. Diğer 4 kişi ise sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından D.D. ve S.C.U. tutuklama talebiyle, S.N.B. ve H.K. ise "Konutu terk etmeme" adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce sorguları yapılan şüpheliler D.D. ve S.C.U. "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak" suçlamasıyla tutuklandı. .N.B. ve H.K. ise "Konutu terk etmeme" adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 2 kişi ise aranıyor.

Ayrıca İLGBTİ+ isimli Çalışma kulübünün odasında arama kararına ilişkin yapılan aramada PKK terör örgütüne ait örgütsel doküman ele geçirildiği bununla ilgili de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resen bir soruşturma daha başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özden Atik