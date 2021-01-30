Kabe fotoğrafının yere serilmesi: 2 kişi tutuklandı
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Kabe fotoğrafının yere serilmesi: 2 kişi tutuklandı

30.01.2021 23:57 | Son Güncelleme: 31.01.2021 00:01
Kabe fotoğrafının yere serilmesi: 2 kişi tutuklandı

BOĞAZİÇİ Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama suçundan tututklandı.

BOĞAZİÇİ Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama suçundan tututklandı. 2 kişi ise "Konutu terk etmeme" adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. 

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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