KABE FOTOĞRAFININ YERE SERİLMESİ: 2 KİŞİ TUTUKLANDI

İstanbul DHABoğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama suçundan tututklandı.

İstanbul DHA

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama suçundan tututklandı. 2 kişi ise "Konutu terk etmeme" adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı