KABE FOTOĞRAFININ YERE SERİLMESİ: 2 KİŞİ TUTUKLANDI
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KABE FOTOĞRAFININ YERE SERİLMESİ: 2 KİŞİ TUTUKLANDI

30.01.2021 23:56 | Son Güncelleme: 31.01.2021 00:00
KABE FOTOĞRAFININ YERE SERİLMESİ: 2 KİŞİ TUTUKLANDI

İstanbul DHABoğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama suçundan tututklandı.

İstanbul DHA

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama suçundan tututklandı. 2 kişi ise "Konutu terk etmeme" adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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