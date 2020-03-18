Kabe'de tavaf devam ediyor
Suudi Arabistan'da koronavirüs salgını sebebiyle daha önce temizlenmesi amacıyla kapatılan daha sonra yeniden açılan Kabe'de ziyaretçiler tavafa devam ediyor.
18.03.2020 13:00 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:00
Suudi Arabistan'da koronavirüs salgını sebebiyle daha önce temizlenmesi amacıyla kapatılan daha sonra yeniden açılan Kabe'de ziyaretçiler tavafa devam ediyor. Suudi hükümeti Kabe ve Mescid-i Nebevi dışında salgın tedbirleri kapsamında ülkenin tüm camilerinde cemaatle namaz kılınmayacağını açıkladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Kabe'den canlı kayıt görüntüler
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Kaynak: DHA