Kabe'de sosyal mesafesiz ilk Cuma namazı kılındı - Haberler

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Kabe'de sosyal mesafesiz ilk Cuma namazı kılındı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde bulunan Mescid-i Haram'da sosyal mesafe kuralının kaldırılmasının ardından ilk Cuma namazı kılındı.

Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde bulunan Mescid-i Haram'da sosyal mesafe kuralının kaldırılmasının ardından ilk Cuma namazı kılındı.

Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde bulunan ve Kabe'nin de içinde yer aldığı Mescid-i Haram'da Covid-19 tedbirlerinin kaldırılmasının ardından on binlerce Müslüman Cuma namazı için bir araya geldi. Mescid-i Haram'da bugün Covid-19 salgınından bu yana ilk defa sosyal mesafesiz Cuma namazı kılındı.

Hac ve Umre Bakanlığı, Mescid-i Haram'da sosyal mesafe kuralının ve negatif PCR testi zorunluluğunun kaldırıldığını ancak maske takma zorunluluğunun devam ettiğini açıklamıştı.

(Muhammed Rabah/ İHA)

Kabe'de sosyal mesafesiz ilk Cuma namazı kılındı

Kabe'de sosyal mesafesiz ilk Cuma namazı kılındı

Kabe'de sosyal mesafesiz ilk Cuma namazı kılındı

Kabe'de sosyal mesafesiz ilk Cuma namazı kılındı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Suudi Arabistan, Mescit, Mekke, Cuma, Yerel, Güncel, Haberler

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