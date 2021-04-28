- Kabe'de namaz kılan kişinin başından ayrılmayan güvercin herkesi şaşırttı- Güvercin Kabe'de namaz kılan kişinin başından ayrılmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

- Kabe'de namaz kılan kişinin başından ayrılmayan güvercin herkesi şaşırttı- Güvercin Kabe'de namaz kılan kişinin başından ayrılmadı

İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED RABAH - Haberler | Güncel

- Kabe'de namaz kılan kişinin başından ayrılmayan güvercin herkesi şaşırttı Güvercin Kabe'de namaz kılan kişinin başından ayrılmadı Kabe'de namaz kılan bir kişinin başından ayrılmayan güvercin herkesi şaşırttı.

- Kabe'de namaz kılan kişinin başından ayrılmayan güvercin herkesi şaşırttı

Güvercin Kabe'de namaz kılan kişinin başından ayrılmadı

MEKKE - Kabe'de namaz kılan bir kişinin başından ayrılmayan güvercin herkesi şaşırttı. Güvercin namaz kılan kişinin rüku ve secde etmesine rağmen ısrarla namaz boyunca başından ayrılmadı. Video sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde bulunan Kabe'de namaz kılan bir kişinin başına güvercin kondu. Güvercin namaz boyunca ibadet eden adamın başından ayrılmadı. Sosyal medyada büyük beğeni toplayan video viral oldu. Sosyal medya kullanıcıları, Kabe'nin insanların yanı sıra kuşlar için de güvenli ve rahat bir yer olduğunu ifade etti.

- Kabe'de namaz kılan kişinin başından ayrılmayan güvercin herkesi şaşırttı- Güvercin Kabe'de namaz kılan kişinin başından ayrılmadı
- Kabe'de namaz kılan kişinin başından ayrılmayan güvercin herkesi şaşırttı- Güvercin Kabe'de namaz kılan kişinin başından ayrılmadı
- Kabe'de namaz kılan kişinin başından ayrılmayan güvercin herkesi şaşırttı- Güvercin Kabe'de namaz kılan kişinin başından ayrılmadı
- Kabe'de namaz kılan kişinin başından ayrılmayan güvercin herkesi şaşırttı- Güvercin Kabe'de namaz kılan kişinin başından ayrılmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED RABAH

Mekke'ye ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Müslümanlar Kabe'yi yoğun yağış altında tavaf etti
Mekke'ye ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Müslümanlar Kabe'yi yoğun yağış altında tavaf etti
Tam kapanmada camilerde cemaatle namaz kılınacak mı? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tartışmalara noktayı koydu
Tam kapanmada camilerde cemaatle namaz kılınacak mı? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tartışmalara noktayı koydu
Tam kapanmada camilere gidilebilecek mi? Soylu, herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi
Tam kapanmada camilere gidilebilecek mi? Soylu, herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Ezgi Mola Feyza Aktan Hande Erçel Burak Sergen
Spor Diego Ali Tandoğan Ünal Karaman Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: - Kabe'de namaz kılan kişinin başından ayrılmayan güvercin herkesi şaşırttı- Güvercin Kabe'de namaz kılan kişinin başından ayrılmadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 23:38:11. #1.16#

title