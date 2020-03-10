- Kabe'de korona virüsüne karşı sterilizasyon yapıldı
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Çin Halk Cumhuriyeti, Suudi Arabistan, Güncel

- Kabe'de korona virüsüne karşı sterilizasyon yapıldı

- Kabe'de korona virüsüne karşı sterilizasyon yapıldı Suudi Arabistan'da, korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında, Kabe'de sterilizasyon çalışmaları yapıldı.

10.03.2020 19:55 | Son Güncelleme: 10.03.2020 19:56
- Kabe'de korona virüsüne karşı sterilizasyon yapıldı

- Kabe'de korona virüsüne karşı sterilizasyon yapıldı

MEKKE - Suudi Arabistan'da, korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında, Kabe'de sterilizasyon çalışmaları yapıldı.

Çin'de ortaya çıkmasının ardından dünyayı etkisi altına alan korona virüsü Suudi Arabistan'da etkisini sürdürürken, önleyici tedbirler kapsamında Kabe'de sterilizasyon çalışmaları yapıldı. Sterilizasyon çalışmalarına Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanı ve Kabe İmamı Şeyh Dr. Abdurrahman es-Sudeys de katıldı. Virüsün yayılmaması için Kabe, Rüknü Yemani, Kara Taş ve Makamın sterilizasyonu yapıldı.

Öte yandan Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı tarafından, ülkede 5 kişide daha korona virüsü tespit edilmesiyle vak'a sayısının 20'ye yükseldiğini duyurulmuştu.

- Kabe'de korona virüsüne karşı sterilizasyon yapıldı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

- Kabe'de korona virüsüne karşı sterilizasyon yapıldı

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