Kabe'de ilk teravih namazı Covid-19 önlemleri altında kılındı
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Kabe'de ilk teravih namazı Covid-19 önlemleri altında kılındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ramazan ayının ilk teravih namazı yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan sıkı önlemler altında Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa'da kılındı.

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Ramazan ayının ilk teravih namazı yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan sıkı önlemler altında Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa'da kılındı.

Dünya genelinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele devam ederken Ramazan ayı bu yıl da tedbirlerin gölgesinde geçiyor. Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki Mescid-i Haram'da, Medine'deki Mescid-i Nebevi'de ilk teravih namazı önlemler altında kılındı.

Suudi Arabistan İki Kutsal Cami İşleri Genel Başkanlığı, hem Mescid-i Haram'da, hem Mescid-i Nebevi'de sterilizasyon çalışmalarının sürekli gerçekleştirildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan İki Kutsal Cami İşleri Genel Başkanı Şeyh Abdul Rahman Al Sudais Ramazan ayında Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de teravih namazlarının 20 rekat yerine 10 rekat olarak kılınacağını duyurmuştu. Al Sudais, iki camide ibadet edenlerin tüm uluslararası sağlık standartlarını karşılayan güvenli bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirileceğini söylemişti.

(İHA)

Kabe'de ilk teravih namazı Covid-19 önlemleri altında kılındı
Kabe'de ilk teravih namazı Covid-19 önlemleri altında kılındı
Kabe'de ilk teravih namazı Covid-19 önlemleri altında kılındı
Kabe'de ilk teravih namazı Covid-19 önlemleri altında kılındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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