Kabe'de hutbe veren imama saldıran kişinin Mehdilik iddia ettiği belirtildi
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Kabe'de hutbe veren imama saldıran kişinin Mehdilik iddia ettiği belirtildi

Kabe'de hutbe veren imama saldıran kişinin Mehdilik iddia ettiği belirtildi
Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel

Cuma günü, Mekke'deki Haremi Şerif'te hutbe sırasında imama hücum etmeye kalkan kişinin kendisinin Mehdi Muntazar olduğunu iddia ettiği belirtildi.

Cuma günü, Mekke'deki Haremi Şerif'te hutbe sırasında imama hücum etmeye kalkan kişinin kendisinin Mehdi Muntazar olduğunu iddia ettiği belirtildi.

Suudi Arabistan'daki el-Vatan gazetesinde çıkan habere göre, Haremi Şerif'te hutbede imama saldırmaya kalkan kişi ilk incelemeler sonucu kendisinin beklenen Mehdi olduğunu iddia etti.

Saldırganın akli dengesi ve sağlık durumunun incelendiği belirtilen haberde, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Kabe'de cuma günü hutbe sırasında imamın bulunduğu minbere saldırganca çıkma girişiminde bulunan kişi Kabe İmamı'nın korumaları tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Daha sonra Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın verdiği haberde, yakalanan kişinin sorgulanmak üzere polis karakoluna götürüldüğü kaydedilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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