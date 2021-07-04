Kabe'de hac hazırlıkları devam ediyor

Suudi Arabistan İki Kutsal Cami İşleri Genel Başkanlığı, hac hazırlıkları kapsamında Kabe yüzeyinin temizleme çalışmalarının yapıldığını aktardı.

Suudi Arabistan İki Kutsal Cami İşleri Genel Başkanlığı, hac hazırlıkları kapsamında Kabe yüzeyinin temizleme çalışmalarının yapıldığını aktardı.

Suudi Arabistan'da hac ibadetinin başlamasına sayılı günler kala Suudi Arabistan İki Kutsal Cami İşleri Genel Başkanlığı, Kabe'deki temizlik çalışmalarına devam ediyor. Temizlik çalışmaları kapsamında, Kabe'nin çatısı süpürülürken, çatıdaki mermer yüzey bezlerle silindi ve makinalar ile parlatıldı. Kabe'nin çatısı da tamamen temizlendi.

Öte yandan, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı daha önce yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı alınan önlemler kapsamında bu yıl yalnızca ülkede yaşayan 60 bin kişiye hac izni verileceğini açıklamıştı. Kronik hastalığı bulunmayan, 18-65 yaş aralığında ve aşı yaptırmış olanlar ile son 5 sene içerisinde hac ibadeti gerçekleştirmemiş olanların başvuru yapabileceği bildirilmişti. - MEKKE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı