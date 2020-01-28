Kabe'de depremzedeler için dua
Haberler » Güncel » Kabe'de depremzedeler için dua - Haber

Kabe'de depremzedeler için dua

Umre için kutsal topraklara giden Malatyalılar, depremde vefat edenler ve zarar görenler için dua etti.

28.01.2020 15:50 | Son Güncelleme: 28.01.2020 16:12
Kabe'de depremzedeler için dua

için kutsal topraklara giden Malatyalılar, depremde vefat edenler ve zarar görenler için dua etti.

Kutsal topraklarda bulunan Malatyalılar, 'ın ilçesinde meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremde hayatını kaybeden, yaralanan ve mağdur olanlar için dualarını eksik etmedi. Malatya'dan yarıyıl tatilinde Mustafa Karmış koordinesinde umreye gidenler hep bir ağızdan, "Allah'ım, ülkemizde meydana gelen depremde şehit olan kardeşlerimiz var. Yarabbi, geride kalan yakınlarına ne olur yardım eyle. Yarabbi yaralarını sarabilmeyi nasip et Allah'ım. Yakınları vefat edenlere sabırlar ihsan eyle. Yarabbi onlara yardım et. Bize de onlara yardım edebilmeyi nasip et. Amin" diyerek dua etti.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Kabe'de depremzedeler için dua
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler