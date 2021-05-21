Kabe'de cuma hutbesi sırasında minbere çıkmaya çalışırken gözaltına alınan şahıs sorguya alındı

Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki Mescid-i Haram'da (Kabe) cuma hutbesi okunduğu sırada minbere çıkmaya çalışırken gözaltına alınan şahsın sorguya alındığı bildirildi.

Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki Mescid-i Haram'da (Kabe) cuma hutbesi okunduğu sırada minbere çıkmaya çalışırken gözaltına alınan şahsın sorguya alındığı bildirildi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Kabe'de imam cuma hutbesi okuduğu sırada bir kişi minbere çıkma girişiminde bulundu.

Minberin merdivenlerinin her iki tarafında imamın güvenliğini sağlayan güvenlik görevlileri derhal müdahale ederek minbere çıkmaya çalışan kişiyi yakaladı.

Yakalanan kişi sorgulanmak üzere polis karakoluna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci