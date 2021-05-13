Kabe'de bayram namazı korona virüs önlemleri altında kılındı
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Kabe'de bayram namazı korona virüs önlemleri altında kılındı

Kabe'de bayram namazı korona virüs önlemleri altında kılındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Suudi Arabistan'da bulunan Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de korona virüs tedbirleri altında Ramazan Bayramı namazı kılındı.

Suudi Arabistan'da bulunan Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de korona virüs tedbirleri altında Ramazan Bayramı namazı kılındı.

Korona virüs önlemleri nedeniyle Müslüman alemi bu yıl da Ramazan Bayramını alınan tedbirle kutluyor. Mekke'de bulunan Mescid-i Haram ve Medine'de bulunan Mescid-i Nebevi'de Ramazan Bayramı namazı alınan önlemlerle kılındı. Sosyal mesafe kuralına uyan Müslümanlar, bayram namazını hep birlikte eda etti.

Alınan tedbirler kapsamında, bayram namazını sadece Suudi Arabistan İki Kutsal Cami İşleri Genel Başkanlığı tarafından açılan telefon uygulamaları ve internet sitesi üzerinden kayıt yapanlar Mescid-i Haram'da ve Mescid-i Nebevi'de kılabildi.Namaz kılmak için izin belgesine sahip olanların girişine izin verildi. Suudi Arabistan İki Kutsal Cami İşleri Genel Başkanlığına göre Mescid-i Haram'da ve Mescid-i Nebevi'de bayram namazı için 30 özel alan kurulmuştu. - MEKKE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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