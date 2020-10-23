- Kabe'de 7 ay sonra ilk cuma namazı kılındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

- Kabe'de 7 ay sonra ilk cuma namazı kılındı

23.10.2020 15:56 | Son Güncelleme: 23.10.2020 16:23

- Kabe'de 7 ay sonra ilk cuma namazı kılındı Suudi Arabistan'da korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Mekke'de Mescid-i Haram'da 7 ay sonra ilk cuma namazı kılındı.

- Kabe'de 7 ay sonra ilk cuma namazı kılındı

MEKKE - Suudi Arabistan'da korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Mekke'de Mescid-i Haram'da 7 ay sonra ilk cuma namazı kılındı.

Mekke'de Mescid-i Haram'da korona virüs önlemleri kapsamında yaklaşık 7 ay durdurulan cemaatle namazın 5 gün önce kılınmasına izin verilmişti. Bugün ise Mescid-i Haram'da 7 ay sonra ilk cuma namazı kılındı. Namaza gelen Müslümanlar sosyal mesafe ve kişisel hijyen kurallarına uyarak namazını eda etti. Mescid-i Haram İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mescid-i Haram'da yaklaşık 40 bin kişinin 7 ay sonra kılınan ilk cuma namazına katıldığı belirtildi.

Öte yandan Suudi Arabistan, korona virüs önlemleri kapsamında yaklaşık 7 aydır durdurduğu umre ziyaretlerini de kademeli olarak başlatmıştı. İlk umre ziyaretleri 4 Ekim'de başlamıştı. Yurt dışından gelen yabancı ziyaretçiler ise 1 Kasım'dan itibaren umre ziyareti yapabilecek.

- Kabe'de 7 ay sonra ilk cuma namazı kılındı
- Kabe'de 7 ay sonra ilk cuma namazı kılındı
- Kabe'de 7 ay sonra ilk cuma namazı kılındı
- Kabe'de 7 ay sonra ilk cuma namazı kılındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAMAD ALNAJJAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ersin Tatar Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Cansu Dere Binnur Kaya Didem Soydan Caner Cindoruk
Spor Babel Ozan Tufan Yücel İldiz Fatih Terim Robert Prosinecki
Daha Fazla Bursa Bakan Avrupa Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: - Kabe'de 7 ay sonra ilk cuma namazı kılındı - Mekke
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.10.2020 16:22:39. #1.15#
title