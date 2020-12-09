Gökçeada seferlerine fırtına engeli
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gökçeada seferlerine fırtına engeli

09.12.2020 16:27 | Son Güncelleme: 09.12.2020 17:20

- Gökçeada seferlerine fırtına engeli Çanakkale'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada'ya yarın yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

- Gökçeada seferlerine fırtına engeli

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada'ya yarın yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege'de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada hattındaki feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu. GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, "10.12.2020 Perşembe günü Kabatepe-Gökçeada hattında, yapılması planlanan tüm seferler olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Gökçeada seferlerine fırtına engeli
Gökçeada seferlerine fırtına engeli
Gökçeada seferlerine fırtına engeli
Gökçeada seferlerine fırtına engeli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Düzce'de otobüs seferlerine yeni düzenleme
Düzce'de otobüs seferlerine yeni düzenleme
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Çemberlitaş'ta boş binadan düşen molozlar nedeniyle tramvay seferleri aksadı
Çemberlitaş'ta boş binadan düşen molozlar nedeniyle tramvay seferleri aksadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Hulusi Akar Devlet Bahçeli Muhsin Fahrizade Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Öner Erkan Pınar Altuğ Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Tisserand Sinan Gümüş Ersun Yanal Samet Aybaba Abdullah Avcı
Tüm Haberler Psg Hakem Irkçılık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gökçeada seferlerine fırtına engeli - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 17:20:39. #1.14#
title