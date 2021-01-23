Kabatepe-Gökçeada feribot hattındaki seferlerden 4'ü iptal edildi

Kuzey Ege'de beklenen fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

Kuzey Ege'de etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yapılacak bazı seferler iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ, Kabatepe'den 10.00 ve 18.00 ile Gökçeada'dan 08.00 ve 16.00 seferlerinin yapılamayacağını duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay