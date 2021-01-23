Kabatepe-Gökçeada feribot hattındaki seferlerden 4'ü iptal edildi
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Kabatepe-Gökçeada feribot hattındaki seferlerden 4'ü iptal edildi

23.01.2021 00:45 | Son Güncelleme: 23.01.2021 00:48
Kabatepe-Gökçeada feribot hattındaki seferlerden 4'ü iptal edildi

Kuzey Ege'de beklenen fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

Kuzey Ege'de beklenen fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

Kuzey Ege'de etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yapılacak bazı seferler iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ, Kabatepe'den 10.00 ve 18.00 ile Gökçeada'dan 08.00 ve 16.00 seferlerinin yapılamayacağını duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

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