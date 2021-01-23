Kabatepe-Gökçeada feribot hattında yarın yapılacak 2 sefer iptal edildi
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Kabatepe-Gökçeada feribot hattında yarın yapılacak 2 sefer iptal edildi

23.01.2021 20:17 | Son Güncelleme: 23.01.2021 20:20
Kabatepe-Gökçeada feribot hattında yarın yapılacak 2 sefer iptal edildi

Kuzey Ege'de etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılacak bazı seferler iptal edildi.

Kuzey Ege'de etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılacak bazı seferler iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ, yarın Gökçeada'dan saat 08.00'de ve Kabatepe'den saat 10.00'da gerçekleştirilmesi planlanan seferlerin yapılamayacağını açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

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