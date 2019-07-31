KABATAŞ'TA ZABITALARDAN KAÇAN SEYYAR SATICIYA TAKSİ ÇARPTI

Beyoğlu Kabataş'ta gözlük satan bir seyyar satıcıya zabıta ekiplerinden kaçarken taksi çarptı. Yaralanan seyyar satıcı hastaneye kaldırılırdı.

Olay bugün 14.40'ta Kabataş Meclis-i Mebusan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tramvay durağının yanında gözlük satan seyyar satıcı Yaşar Damkaç, denetime gelen zabıta ekiplerinden kaçmaya başladı. Zabıta ekipleri, kaçmaya çalışan Damkaç'ı yakalamak için peşinden koştu. Biranda caddeye atlayan Damkaç'a, Ramazan Karaçimen kontrolündeki 34 TDP 90 plakalı taksi çarptı. Seyyar satıcı Damkaç çarpmanın etkisiyle yaralandı. Yaralanan Damkaç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Taksi şoförü Karaçimen, Arkadan bir baktım zabıtalar koşuyor. Zabıtalar abiyi kovalıyormuş. Seyyar satıcıymış onlardan kaçıyormuş. Ben de zabıtalara dedim;'Niye kovalıyorsunuz bu adamı. Adam hırsızlık mı yaptı Sonuçta ekmeğini çıkarıyor. Hırsızlık mı yapsın bu adam' Gelin buraya bunun sebebi sizsiniz dedim. Kaçtı gittiler. dedi.

Kaynak: DHA