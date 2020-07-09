Kabataş'ta resim üzerine "asılmış adam" çizen graffiti sanatçısı hakim karşısına çıktı KABATAŞ'ta bulunan reklam panosunda bulunan Devrim Erbil'e ait resme sprey boya ile "asılmış adam" silueti çizen ve sosyal medyadaki paylaşımlarında Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla hakkında 11 yıl 2 aya kadar hapis istemiyle dava açılan sanık Ömürcan İ. hakim karşısına çıktı.

KABATAŞ 'ta bulunan reklam panosunda bulunan Devrim Erbil 'e ait resme sprey boya ile "asılmış adam" silueti çizen ve sosyal medyadaki paylaşımlarında Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla hakkında 11 yıl 2 aya kadar hapis istemiyle dava açılan sanık Ömürcan İ. hakim karşısına çıktı.

İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Ömürcan İ. avukatıyla katıldı. Duruşmaya, koronavirüs tedbirleri kapsamında izleyici ve basın mensupları alınmadı. Kimlik tespitinde yüksek lisans mezunu, graffiti sanatçısı olduğunu ve işsiz olduğunu belirten sanık Ömürcan İ., instagram hesabının kendisine ait olduğunu ve bu hesapta Cumhurbaşkanı hakkında yaptığı resimlerin bulunduğunu söyledi. Ömürcan İ. "Sokak sanatçısıyım, bunları graffiti sanatı olarak yaptım. Uzunca zamandır ekonomik sıkıntı çekmekteyim. Salgın hastalık beni etkiledi, insanları değerlendirmek istedim. Kendimi bu insanlara yakın hissettiğim için onlara yankı olmak istedim. Kabataş tramvay durağında bulunan pano üzerindeki Türk Bayrağının ay yıldızına asılı gölge bir insan siluetini ben çizdim. Bütün amacım pandemi öncesindeki intihar eden insanları anlatmaktır. Çünkü bu insanların hayat hikayeleri benimkine benzemektedir. Suç işleme kastım yoktur, beraatimi isterim" dedi. Sanık avukatı da "Müvekkilimin siyasetle ilgisi yoktur. Toplumda intihar olayları artıyorsa sanatçıları bunu tabii ki işlemeli" diyerek beraat talebinde bulundu.

Hakim, müşteki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatının katılma ve mazeret dilekçesini dikkate alarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın suçtan zarar görme ihtimaline karşın "katılan" sıfatıyla davanın kabulüne hükmetti. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İDDİANAME

Kabataş'ta levhalarda "Türk Bayrağı ile ilgili kötü şeyler var" ihbarı yapıldığı, incelemelerde reklam panosunda sergilenen ressam Devrim Erbil'in eserlerinin suretlerinden birinin sol üst tarafında ay yıldız olduğu, hilal şeklindeki aya boynundan asılmış gölge bir insan siluetinin çizildiğinin belirlendiği kaydedildi. Emniyet birimlerinin, olayın failini bulmak için yaptığı çalışmalarda, silueti çizenin "izinsiz" adlı sosyal medya hesabının kullanıcısıyla aynı kişi olabileceğinin değerlendirildiği, hesabın sahibi Ömürcan İ.'nin gözaltına alındığı kaydedildi. İddianamede, sanığın sosyal medya hesaplarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı farklı şekillerde resmettiği, bu paylaşımlarda üzerine atılı suçu işlediği aktarıldı. Olaya ilişkin incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde olay anında orada bulunan 1'i yabancı uyruklu 5 kişinin de gözaltına alındığı ancak eyleme etkilerinin olmadığı kanaatiyle haklarında takipsizlik kararı verildiği anlatıldı. Sanık Ömürcan İ.'nin "Devletin egemenlik alametlerini aşağılama" ve "Zincirleme şekilde alenen Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 2 yıl 3 aydan 11 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

- İstanbul

Kaynak: DHA