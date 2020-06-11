KABATAŞ'TA MOTOSİKLETLİLERİN ÇARPIŞMA ANI KASK KAMERASINDA
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KABATAŞ'TA MOTOSİKLETLİLERİN ÇARPIŞMA ANI KASK KAMERASINDA

KABATAŞ'ta iki motosikletin çarpışması sonucu 4 kişinin yaralandığı motosiklet kazası kask kamerasına yansıdı.

KABATAŞ'TA MOTOSİKLETLİLERİN ÇARPIŞMA ANI KASK KAMERASINDA
11.06.2020 09:26 | Son Güncelleme: 11.06.2020 09:31

KABATAŞ'ta iki motosikletin çarpışması sonucu 4 kişinin yaralandığı motosiklet kazası kask kamerasına yansıdı.

Olay, Beyoğlu Meclis-i Mebusan Caddesi'nde dün saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Karaköy istikametine seyir halinde olan motosikletli, duraktan yolcu alan otobüs sol şeride girip kendisini sıkıştırınca sağ şeride geçmek istedi. Sağ şeride geçen motosikleti arkadan gelen başka motosiklet fark etmeyerek arkadan çarptı. İki motosiklet yola savrulurken üzerinde bulunan 4 kişi de yere düştü. Kazada 4 kişi hafif şekilde yaralanırken, kaza anı bir başka motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kask kamerasına yansıyan görüntülerde duraktan çıkan otobüsün sol şeride geçtiği esnada motosiklet sürücüsünü sıkıştırdığı görüldü. Bariyerlere çarpmamak için yavaşlayarak kendisini sağ şeride atan motosiklete arkadan gelen bir başka motosikletin çarptığı kask kamerasına yansıdı. Otobüsün ise durmayarak yoluna devam ettiği görüldü.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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