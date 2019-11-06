Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı tüneli tamamlandı
İmamoğlu, "Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy hattında buradaki kazı çalışmalarında karşılaşılan tarihsel bulgulardan dolayı, ne yazık ki biraz daha zamana ihtiyaç var. Mecidiyeköy-Mahmutbey hattımızı ise inşallah önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde hizmete açacağız." diye konuştu.
06.11.2019 15:59 | Son Güncelleme: 06.11.2019 15:59
İmamoğlu, "Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy hattında buradaki kazı çalışmalarında karşılaşılan tarihsel bulgulardan dolayı, ne yazık ki biraz daha zamana ihtiyaç var. Mecidiyeköy-Mahmutbey hattımızı ise inşallah önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde hizmete açacağız." diye konuştu.
Kaynak: Dunya.com