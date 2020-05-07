Kabataş iskelesinden denize atlayan şahıs hayatını kaybetti
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Kabataş iskelesinden denize atlayan şahıs hayatını kaybetti

Kabataş iskelesinden denize atlayan şahıs hayatını kaybetti
07.05.2020 18:42 | Son Güncelleme: 07.05.2020 18:42

Beşiktaş'taki Kabataş iskelesinde Suriye uyruklu bir kişi denize atlayarak intihar etti.

Beşiktaş'taki Kabataş iskelesinde Suriye uyruklu bir kişi denize atlayarak intihar etti. Şahsın cansız bedeni balık adamlar tarafından iskeleye çıkartıldı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Beşiktaş'taki Kabataş İskelesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen Suriye uyruklu bir şahıs, Kabataş İskelesinden denize atlayarak intihar etti. Şahsın denize atladığını gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ekiplerinin yanı sıra deniz polisi ve Sahil Güvenliğe bağlı balık adamlar sevk edildi. Polis ekipleri iskeleden vatandaşları uzaklaştırırken, balık adamlar şahsı kurtarmak için denize atladı. Bir süre arama yapan balık adamlar, şahsın cansız bedenine ulaştı. Balık adamlar tarafından iskeleye çıkartılan şahsın cansız bedeni morga kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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