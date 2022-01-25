Kabataş-Bağcılar Tramvayında seferler durduruldu

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Kabataş-Bağcılar Tramvay seferleri durduruldu.

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Kabataş- Bağcılar Tramvay seferleri durduruldu.

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda yoğun kar yağışı nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Akşam saatlerinde yapılan açıklamada metro ve tramvay hatlarının çalışma süresi gece saat 02.00'ye kadar uzatılmıştı.