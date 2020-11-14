Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki kaza seferleri aksattı
14.11.2020 17:59 | Son Güncelleme: 14.11.2020 18:02
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında meydana gelen kaza nedeniyle seferler bir süre aksadı.
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında meydana gelen kaza nedeniyle seferler bir süre aksadı.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından, T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında karayolu taşıtının hattı üzerinde kaza yapması nedeniyle seferlerin bir süre Kabataş-Güngören istasyonları arasında yapıldığı duyuruldu.
Kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.
Öte yandan Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında geçici bir süre için seferlerin Yenikapı-Zeytinburnu istasyonları arasında yapıldığı bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar