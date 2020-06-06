Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler normale döndü
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferlerin normale döndüğü bildirildi.
06.06.2020 20:01 | Son Güncelleme: 06.06.2020 20:01
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferlerin normale döndüğü bildirildi.
Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında teknik bir arıza meydana geldiği hatırlatıldı.
Açıklamada, yapılan çalışmaların ardından Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferlerin normale döndüğü kaydedildi.
Kaynak: AA