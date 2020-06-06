Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arıza
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında meydana gelen arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.
06.06.2020 16:09 | Son Güncelleme: 06.06.2020 16:09
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında meydana gelen arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.
Alınan bilgiye göre, T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattının Pazartekke İstasyonu yakınlarında, katener hattında arıza meydana geldi.
Arıza nedeniyle tramvay seferlerinde aksama yaşandı.
Metro İstanbul'un sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, şu bilgilere yer verildi:
"T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Çapa ve Bağcılar-Cevizlibağ istasyonları arasında yapılmaktadır."
Arızanın giderilmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: AA