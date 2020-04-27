Kabataş-Bağcılar tramvay hattı temizlendi
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Kabataş-Bağcılar tramvay hattı temizlendi

İBB, İstanbul'daki yolcu oranı en yüksek hatlardan biri olan 31 istasyonlu Kabataş –Bağcılar Tramvay güzergâhını temizledi.

27.04.2020 08:45 | Son Güncelleme: 27.04.2020 08:47
Kabataş-Bağcılar tramvay hattı temizlendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), koronavirüs ile mücadele kapsamında toplu ulaşım hatlarındaki temizlik ve yıkama çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak T1 Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'nda arındırma çalışmaları yapıldı. Çalışmalar, gelecek günlerde de sürecek.

ÇALIŞMALARA 17 PERSONEL VE ARAÇ KATILDI

Hattın yıkama ve arındırma çalışmalarına toplam 7 araç ve 17 İSTAÇ personeli katıldı. Araçların dördü mekanik yıkama aracı, biri mekanik süpürge ve diğer ikisi de mobil ekipler tarafından kullanılan çift kabinli kamyonetti.

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı, İstanbul'daki en yoğun ve yüksek kapasiteli ulaşım güzergâhlarının başında geliyor. Hat toplam 19,3 kilometre uzunluğunda. Güzergâh üzerinde toplam 31 istasyon bulunuyor.

Kaynak: Bültenler

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