Kabataş-Bağcılar hattında tramvay seferlerinde aksama
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Kabataş-Bağcılar hattında tramvay seferlerinde aksama

Kabataş-Bağcılar tramvay hattının katener sistemindeki arıza nedeniyle tramvay seferlerinde aksama yaşandı.

01.01.2020 22:45 | Son Güncelleme: 01.01.2020 22:47

Kabataş-Bağcılar tramvay hattının katener sistemindeki arıza nedeniyle tramvay seferlerinde aksama yaşandı.

Alınan bilgiye göre, T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattının Beyazıt İstasyonu yakınlarında, bir iş makinesi araçlara enerji iletiminin yapıldığı katener hattına zarar verdi.

Söz konusu arıza nedeniyle hatta aksayan seferler, Kabataş-Beyazıt ve Bağcılar-Yusufpaşa istasyonları arasında yapılmaya başlandı.

Beyazıt-Yusufpaşa istasyonları arasındaki ulaşım ise İETT otobüsleriyle sağlanıyor.

Arızanın giderilmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kabataş-Bağcılar hattında tramvay seferlerinde aksama
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