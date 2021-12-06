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Kabartmalı mezar stelini çıkarmaya çalışırken yakalandılar

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Kabartmalı mezar stelini çıkarmaya çalışırken yakalandılar

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, Roma İmparatorluğu dönemine ait üzerinde insan figürlerinin yer aldığı kabartmalı mezar stelini çıkarmaya çalışırken 4 kişi polis tarafından yakalandı.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, Roma İmparatorluğu dönemine ait üzerinde insan figürlerinin yer aldığı kabartmalı mezar stelini çıkarmaya çalışırken 4 kişi polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine E.G. isimli kişinin tarlasında tarihi eser bulduğu ve toprak altından çıkarmaya çalıştığı ihbarı yapıldı. Ekipler, E.G. ile H.G., S.G. ve M.A.G.'yi mezar taşını kaçak kazı yaparak çıkarmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakaladı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bir adet dedektör ele geçirildi.

Polis, 165 santim uzunluğunda ve 90 santim genişliğinde üzerinde kabartmalı insan figürleri olan mezar stelini Kütahya Müze Müdürlüğü'ne teslim etti. Gözaltına alınan 4 şüpheli, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

(Hüseyin Efe/ İHA)

Kabartmalı mezar stelini çıkarmaya çalışırken yakalandılar

Kabartmalı mezar stelini çıkarmaya çalışırken yakalandılar

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