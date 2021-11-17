Kabaoğuz Köyleri Mevkiine Anıt Yapımı

Kabaoğuz köyleri mevkiine, Gümüşhacıköy Kabaoğuz Köylerinden Birinci Dünya Savaşına, Kurtuluş Savaşına katılıp şehit düşerek cephede kalan şehitlerimiz için, Cumhuriyet döneminde terörle mücadele ile sınır ötesi harekatlarda ve diğer görevler sırasında şehit düşen kahramanlarımızın isim, lakap ve soy isimleri ile birlikte kısa künyelerinin yazılı olduğu şehit isimleri anıtı yapılmaktadır.

Anıt projesi; Kabaoğuz Köyleri nüfusuna kayıtlı olan gençlerimize, gelecekte Türk Vatanı İstiklal ve Cumhuriyetinin İstiklali ve Asil Türk Milletinin İstikbali tehlikeye düştüğünde bu tehlikeyi bertaraf etmek için, "Vatanını imanla sev. Çünkü burası, senden öncekiler onu imanla sevdiği için hala vatandır. " sözünün ülküsü ile ruh yüceliği yaratmak amaçlı olarak projelendirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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