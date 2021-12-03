Kabaktepe: Engelli kardeşlerimizle ilgili yapacağımız işleri sosyal zorunluluk görüyoruz

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne ilişkin açıklamalarda bulunan Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Engelli kardeşlerimizin günlük yaşamlarını engelsiz kılmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyorum. Engelli kardeşlerimizle ilgili yapacağımız işleri sosyal sorumluluk olarak değil sosyal zorunluluk görüyoruz" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Şişli'de AK Parti'de görev yapan engelli teşkilat mensuplarının 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik etti. Kabaktepe, sosyal yaşam alanlarını engelsiz hale getirmeyi önemsediklerini vurguladı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Şişli'de AK Nokta'yı ziyaret ederek burada görev yapan engelli teşkilat mensuplarının 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik etti. Onlara çiçek ve hediye takdiminde bulundu. AK Parti döneminde engellilere ve ailelerine çeşitli destekler verildiğini aktaran Kabaktepe, vatandaşların isteği üzerine yeni üye kaydı da yaptı. Şişli Meydan'da vatandaşlara çiçek takdim eden Kabaktepe, engelli vatandaşların da özel gününü tebrik edip hediye takdim etti.

KABAKTEPE: ENGELSİZ BİR YAŞAM İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle açıklama yapan Kabaktepe, "Gerçekten çok kıymetli olan engelli kardeşlerimizin günlük yaşamlarını engelsiz kılmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyorum. Engelsiz bir yaşamı, engelsiz bir sosyal hayatı, iş hayatını, eğitim hayatını daha iyi hale getirmek için daha fazla çaba sarf etmemiz gerektiğine inanıyor ve bunun için gayret ediyoruz. Tüm bunları sağlayabilmek için gereken iş ve işlemleri yapmaktan da geri durmayacağız. Engelli kardeşlerimizle ilgili yapacağımız işleri sosyal sorumluluk olarak değil sosyal zorunluluk görüyoruz. Hayat bize yaşamak için verilmiş bir sermayedir. Tüm engelleri kaldırarak hep beraber bu hayatı yaşama cesaretini ve gayretini göstermeye bundan sonra da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ENGELLİLERE EVDE BAKIM YARDIMI İLK KEZ AK PARTİ DÖNEMİNDE BAŞLADI

Şişli'deki programa AK Parti Şişli İlçe Başkanı Gökhan Yüksel ve çok sayıda teşkilat mensubu da katıldı. AK Parti hükümeti döneminde engelli ve ailelerine yönelik çeşitli hizmetler verildiğini anlatan Kabaktepe, "62 bin 337 engelli kardeşimizin ataması yapıldı. Engelli aylığı 2001 yılında aylık 8 TL iken şimdi 990 TL'ye yükseldi. Eğitim alabilecek durumdaki tüm engellilere ücretsiz eğitim verilmeye başlandı. 2007 yılından itibaren engellilere ilk kez evde bakım yardımı yapılmaya başlandı" dedi.