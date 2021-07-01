Kabaktepe'den muhalefete: "Toplumu kutuplaştırmayın, gençlerin umudunu tüketmeyin"
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Kabaktepe'den muhalefete: "Toplumu kutuplaştırmayın, gençlerin umudunu tüketmeyin"

Kabaktepe'den muhalefete: 'Toplumu kutuplaştırmayın, gençlerin umudunu tüketmeyin'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "İktidar hırsınız uğruna Katarlı gençler, yurt önündeki oyuncak silahlar üzerinden ürettiğiniz algı balonlarıyla toplumun birliğini bozmaya, gençlerin umudunu tüketmeye mi çalışıyorsunuz?

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "İktidar hırsınız uğruna Katarlı gençler, yurt önündeki oyuncak silahlar üzerinden ürettiğiniz algı balonlarıyla toplumun birliğini bozmaya, gençlerin umudunu tüketmeye mi çalışıyorsunuz? Hani diyorlar ya; 'Onlara selam vermeyin, oturmayın, aynı tastan çorba içmeyin.' Biz de diyoruz ki; parti ayrımı yapmayın, selam verin, aynı tastan çorba için, birbirinizle kucaklaşın" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, saha çalışmaları kapsamında farklı ilçelerdeki vatandaşlarla esnaflarla buluştu ve ilçe teşkilatlarının da faaliyetlerini yakından takip etti. Bağcılar ve Esenler'i ziyaret eden Kabaktepe gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"Gençler, kardeşlik hukukunuzu güçlendirin"

Muhalefeti sert bir dille eleştiren Kabaktepe, "Ürettiğiniz yalanlarla, kardeşler arasına düşmanlık tohumları ekmenin, masum çocuklarımızın zihinlerini karıştırmanın dışında ne yaptınız? Muhalefet olarak hangi işin daha iyi yapılmasına katkı sağlıyorsunuz? İktidar hırsınız uğruna Katarlı gençler, yurt önündeki oyuncak silahlarla algı balonlarıyla toplumun birliğini, gençlerin umudunu tüketmeye mi çalışıyorsunuz? Hani diyorlar ya; 'Selam vermeyin, oturmayın, aynı tastan çorba içmeyin.' Biz de diyoruz ki; ey AK Partili kardeşlerim, İstanbullu kardeşlerim, genç kardeşlerim parti ayrımı yapmayın, oturun, selam verin, aynı tastan çorba için, birbirinizle kucaklaşın, birbirinizi dışlamayın. Bir muhalefet lideri hiçbir şey yapamıyorsa, gençlere kötü örnek olacak, toplumu ayrıştıracak eylem ve söylemlerden kaçınmalıdır." dedi.

"Hizmete açılmış eserlerin yeniden açılışını yapıyorlar"

İBB yönetiminin, 2 yılda yeni bir eser üretmekten ziyade açılmış eserleri yeniden açmasını eleştiren Kabaktepe, "2021 yılı Haziran ayı CHP tarihinde ilk kez toplu açılış töreni yapıyor. Ama merak ettim, ne açmışlar? Rahmetli Kadir abi döneminde yapılmış bir bina var Bahçelievler'de. Bu binayı tekrar açmışlar. İçerisine İSMEK, kreş, istihdam ofisi adı altında 3 tane yeni tabela ekleyip toplu açılış töreni yapmışlar. Neden böyle yapıyorlar? Çünkü iş yok. 2 yıldır İstanbul'u yönetiyorsunuz, şimdiye kadar 150 milyar TL kaynak tükettiniz. Peki ne ürettiniz? Bir yeri yönettiğinizin delili duvarlara asılan fotoğraflarınız değil, yaptığınız eserlerdir, hizmetlerdir. Bu açıdan baktığımızda İstanbul'un ulaşımda, sağlıkta, alt yapı yatırımlarında, her türlü alanda geriye gittiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'yi kalkındıran tüm projelere karşıydılar"

Muhalefetin Kanal İstanbul eleştirilerine de değinen Kabaktepe, "Eğer AK Parti iktidarı olarak CHP'nin itiraz ettiği projelerin hiçbirini yapmasaydık, bugün Türkiye'ye güç katan eserlere sahip olamazdık. Milyonlarca insanımızın istifade ettiği eserler de var olmazdı. Bugün Kanal İstanbul'a karşı çıkanlar geçmişte de; Boğaz köprülerine, Marmaray'a, Avrasya Tüneli'ne, İstanbul Havalimanı'na da karşı çıkmışlardı" dedi. - İSTANBUL

Kabaktepe'den muhalefete: 'Toplumu kutuplaştırmayın, gençlerin umudunu tüketmeyin'
Kabaktepe'den muhalefete: 'Toplumu kutuplaştırmayın, gençlerin umudunu tüketmeyin'
Kabaktepe'den muhalefete: 'Toplumu kutuplaştırmayın, gençlerin umudunu tüketmeyin'
Kabaktepe'den muhalefete: 'Toplumu kutuplaştırmayın, gençlerin umudunu tüketmeyin'
Kabaktepe'den muhalefete: 'Toplumu kutuplaştırmayın, gençlerin umudunu tüketmeyin'
Kabaktepe'den muhalefete: 'Toplumu kutuplaştırmayın, gençlerin umudunu tüketmeyin'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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