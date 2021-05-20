Kabaktepe'den İBB'ye lüks araç tepkisi
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Kabaktepe'den İBB'ye lüks araç tepkisi

Kabaktepe'den İBB'ye lüks araç tepkisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, CHP'li İBB yönetiminin aralarında lüks araçların da bulunduğu kiralama ihalelerine tepki gösterdi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, CHP'li İBB yönetiminin aralarında lüks araçların da bulunduğu kiralama ihalelerine tepki gösterdi. Kabaktepe sosyal medyadan "İBB yönetimi; aralarında sıfır kilometre, ahşap dekorlu, panoramik cam tavan özelliğine sahip lüks araçların da bulunduğu yeni bir ihale daha açmış. Lütfen bu araçları da Yenikapı'da sergilesinler. Bekliyoruz" paylaşımı yaptı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, hizmet araçlarını Yenikapı'da sergileyen CHP'li İBB yönetiminin aralarında lüks araçların da bulunduğu kiralama ihalelerine tepki gösterdi. Hizmet araçlarının Yenikapı'da sergilenmesini hatırlatan Kabaktepe, sosyal medyadan "İstanbul nimet nimet' diyen CHP'li İBB yönetimi; aralarında sıfır kilometre, ahşap dekorlu, panoramik cam tavan özelliğine sahip lüks araçların da bulunduğu yeni bir ihale daha açmış. Lütfen bu araçları da Yenikapı'da sergilesinler. Bekliyoruz" paylaşımı yaptı.

Teknik şartnamede yer alan lüks özellikler dikkat çekti

İBB iştiraki İSTON üzerinden yeni bir araç kiralama ihalesi duyuruldu. 8 Haziran'da yapılacak ihale öncesi araçların hangi özellikte olacağına dair teknik şartname yayımlandı. İBB'nin sunduğu şartnamede bazı araçlarda ultra lüks özellik aranması dikkat çekti. Sıfır kilometre, ahşap dekorlu, alcantara deri döşeme, dokunmatik ekranlı navigasyon sistemi, panoramik cam tavan, aranan özelliklerden sadece bir kısmı. İhale kapsamında toplam 151 araç kiralanacak. İhalenin geçerlilik süresi 36 ay olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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