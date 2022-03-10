Kabaktepe'den İBB'nin Çırağan Caddesi'ndeki ağaçları kesmesine tepki - Haberler

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Kabaktepe'den İBB'nin Çırağan Caddesi'ndeki ağaçları kesmesine tepki

AA - Hatice Şenses Kurukız - Güncel
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Kabaktepe'den İBB'nin Çırağan Caddesi'ndeki ağaçları kesmesine tepki

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Beşiktaş Çırağan Caddesi'ndeki çınar ağaçlarını kesmesine tepki gösterdi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Beşiktaş Çırağan Caddesi'ndeki çınar ağaçlarını kesmesine tepki gösterdi.

Kabaktepe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu caddeden kaç kere gözümü koca çınarlardan ayıramadan geçmişimdir bilmem. 'Ağaçlı Yol' diye anılan Dolmabahçe-Çırağan hattından söz ediyorum. En sevdiğim caddelerden biridir. Çınarların kesilmesiyle yüzü tamamen değişti. İstanbul'un bir güzelliğini daha yok ettiler." ifadelerini kullandı.

AA / Hatice Şenses Kurukız - Güncel

istanbul büyükşehir belediyesi, Beşiktaş, AK Parti, İstanbul, Güncel, Haberler

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