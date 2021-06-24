Kabaktepe, Başakşehir'i ziyaret etti
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Kabaktepe, Başakşehir'i ziyaret etti

Kabaktepe, Başakşehir'i ziyaret etti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Başakşehir'i ziyaret etti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Başakşehir'i ziyaret etti. Başakşehir Belediyesi BASE Espor Merkezi'nde gençlerle son dönemin revaçta oyununu oynayan Başkan Kabaktepe, "Başakşehir bu konuda çıtayı yükseltmiş ve çok güzel bir merkezi gençlerin hizmetine sunmuş" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Başakşehir'e gelen AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin ilk durağı Başakşehir Belediyesi oldu. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, ziyarette son dönemde hayata geçirilen BASE Espor Merkezi, Başakşehir Yeni Medya Akademi ve Radyo Akademi hakkında Başkan Kabaktepe'ye bilgi verdi.

"BAŞAKŞEHİR İSTANBUL'UN İNCİSİ"

Başakşehir'de hayata geçirilen projelerden övgüyle bahseden AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Başakşehir İstanbul'un incisi konumundaki bir ilçemiz. Buradaki çalışmalar ve projeler, İstanbul başta olmak üzere ülkemizin birçok belediyesine de örnek oluyor. Durmadan, yorulmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

BAŞKAN KARTOĞLU VE BAŞKAN KABAKTEPE "VALORANT" OYNADI

Kabaktepe'nin bir sonraki durağı Türkiye'nin ilk teknoloji ve inovasyon merkezi Başakşehir Living Lab oldu. Kabaktepe, Kartoğlu ile birlikte BASE Espor Merkezi'ni inceledi. Oyuncu koltuğuna oturan Kartoğlu ve Kabaktepe, gençlerle birlikte "Valorant" oyununu oynadı. Kabaktepe, "Başakşehir, bu konuda çıtayı yükseltmiş ve çok güzel bir merkezi gençlerin hizmetine sunmuş" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE ÖNEMLİ BİR BOŞLUĞU DOLDURDU"

Başakşehir Yeni Medya Akademi ve Başakşehir Radyo Akademi'yi de ziyaret eden  Kabaktepe, "Gelişen teknolojiye ayak uyduran Başakşehir, bu konuda Türkiye'de önemli bir boşluğu doldurmuş. Başakşehir'in gençlerle bir olması ve birçok imkanı sunması bizleri de çok mutlu etti." şeklinde konuştu.

Başakşehir Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'ndeki temaslarını tamamlayan  Kabaktepe'nin son durağı AK Parti Başakşehir İlçe Başkanlığı oldu. Başkan Kabaktepe burada AK Parti Başakşehir İlçe Başkanı Sebahatdin Kayas ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.


Kabaktepe, Başakşehir'i ziyaret etti
Kabaktepe, Başakşehir'i ziyaret etti
Kabaktepe, Başakşehir'i ziyaret etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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