Kabaktepe: AK Parti öz kaynaklarıyla aldı, CHP borçlanma istiyor
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Kabaktepe: AK Parti öz kaynaklarıyla aldı, CHP borçlanma istiyor

Kabaktepe: AK Parti öz kaynaklarıyla aldı, CHP borçlanma istiyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, otobüs alımıyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ni eleştirdi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, otobüs alımıyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ni eleştirdi. Kabaktepe, "2013-2018 yılları arasında 2 bin 250 yeni otobüs İBB'nin öz kaynaklarıyla alındı. CHP'li İBB yönetimi ise 200 yeni otobüs almak için yine dış borçlanma istiyor" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İBB'ye eleştirilerde bulundu.İBB'yi tarihinin en büyük borç batağına saplandığını öne süren Kabaktepe, "2013-2018 yılları arasında 2 bin 250 yeni otobüs İBB'nin öz kaynaklarıyla alındı. CHP'li İBB yönetimi ise 200 yeni otobüs almak için yine dış borçlanma istiyor. Son 2 yılda 150 milyar TL'lik kaynak tükettiniz. Temel atmama, musluk takma, borçlanma törenlerinden başka ne ürettiniz?" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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